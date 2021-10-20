Şiddetli fırtına uyarısı yaptılar: Şimdiye kadar tespit edilen en büyük dolu yağdı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 14:31

Avustralya’nın meteoroloji bürosu tarafından yapılan açıklamada, bu hafta ülkenin doğu kıyısına rekor büyüklükte dolu yağışı düştüğü belirtildi. Yağan dolu tanesinin greyfurttan daha büyük olduğu belirtilirken, Queensland eyaletinin bazı bölgelerinde camları ve güneş panellerini kırdığı aktarıldı.

Meteoroloji Bürosu (BOM), Brisbane'in 954 km kuzeyindeki Mackay'ın kuzeyindeki Yalboroo bölgesinde sert bir fırtına görüldüğünü ve 16 cm çapında rekor boyutlu dolu taneleri getirdiğini söyledi.

BOM, dev dolu tanelerinin çok nadir görüldüğünü ve yalnızca belirli koşullar altında oluştuğunu vurguladı.

BOM açıklamasında, "Central Queensland çok soğuk, kuru hava, sıcak ve nemli havanın bir kombinasyonuna sahipti" açıklamasında bulunurken, "Bu gök gürültülü fırtınalar geliştikten sonra, atmosfer aşırı derecede kararsızdı ve bu da yerçekimi doluyu yere indirmeden önce dolunun büyümeye devam etmesine izin verdi" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Bürosu, en büyük dolu tanesi rekorunun 2020'de Queensland'deki bir fırtına sırasında kaydedildiğini belirtirken eyaletin bazı bölgeleri için şiddetli bir fırtına uyarısı yaparak fırtınaların eyaletin doğu bölgelerine yayılmasının beklendiğinin altını çizdi.

-NTV