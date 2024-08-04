Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdu... Karnından çıkan doktorları bile şaşırttı!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 15:49

Güncelleme: 04.08.2024 - 15:49

Vietnam'da 31 yaşındaki Hintli bir adam şiddetli karın ağrısı şikayetiyle bir hastanenin acil servisine geldi. Doktorlar, röntgende adamın karnında büyük bir yabancı cisim olduğunu fark etti.

Hintli adamın iki gün önce, görünüşe göre mastürbasyon yapmak için kalçasına 65 santimetre uzunluğunda canlı bir yılan balığı soktuğunu itiraf ettiği bildirildi.

Röntgen çekimlerinde canlı olduğu tespit edilen yılan balığının, adamın "bağırsağını ısırarak deldiği ve karnında gezdiği" belirtildi.

Hastanenin Bağırsak Cerrahisi Başkan Yardımcısı Le Nhat Huy, yerel bir haber portalına verdiği bir röportajda, "Yılan balıkları anaerobik ortamlarda çok uzun süre hayatta kalabilirler" dedi.

Doktorların müdahalesi sonucunda karnından yılan balığının çıkarıldığı belirtilen adamın, yaşadığı hayati tehlikeye rağmen sağlık durumunun şu anda daha iyi olduğu kaydedildi.