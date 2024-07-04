Vietnam Savaşı’ndan kalma… 20 yıl çekiç olarak kullandı, el bombası çıktı!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:34

Güncelleme: 04.07.2024 - 17:34

Şaşırtıcı hikaye, yirmi yıl önce, Çin'de Hubei eyaletinin Xiangyang kentinde yaşayan şu anda 90 yaşındaki Qin adlı kadının çiftlikte çalışırken alışılmadık bir "metal yumru" bulmasıyla başladı.

Şekli nedeniyle bunu bir çekiç sanan yaşlı kadın, el bombasını eve götürdü ve 20 yıl boyunca çeşitli ev işlerinde kullandı.

BİBER DÖVMEK, FINDIK KIRMAK VE ÇİVİ ÇAKMAK İÇİN…

İnternette trend olan bir videoda Qin, "Evde kırmızı biber dövmek, fındık kırmak ve çivi çakmak için kullanıyordum" dedi.

Qin'in aslında bombayla uğraştığının ortaya çıkması, 23 Haziran'da eski evini yıkan işçilerin, aleti bir el bombası olarak tanımasıyla oldu. Hemen yetkililere haber verdiler.

POLİS EL KOYDU

Huangbao Polis Karakolu, hemen harekete geçerek olayı yerel yetkililere bildirdi, onlar da olay yerine polis memurları ve bomba imha ekibi gönderdi.

Polisten yapılan açıklamada, "El bombasına el koyduktan sonra uzmanlardan imha etmelerini istedik" dendi.

İnternette trend olan videoya göre, el bombasının ahşap sapı yıllarca kullanımdan dolayı pürüzsüz ve parlak hale gelirken, bombanın baş kısmında tekrarlanan çekiçleme nedeniyle önemli çukurlar oluşmuştu.

Özellikle de bombanın fünyesinin bir bölümü çoktan açığa çıkmıştı.

VİETNAM SAVAŞI’NDAN KALMA BİR BOMBA

Dazhong Daily'nin haberine göre el bombası, ahşap sapındaki koruyucu metal kapaktan tanındı ve Vietnam Savaşı yıllarında kalma Çin yapımı bir Tip 67 el bombası olduğu çıktı.

Yirmi yılı aşkın süredir patlamaması ise internette spekülasyonlara yol açtı.

Bazı kişiler bunun şekil olarak aynı olan ancak barutla doldurulmamış bir eğitim bombası olabileceğini öne sürdü.

Diğerleri ise polis el koyduğu için sahte olamayacağını söyleyerek karşı çıktı.

Olay, sosyal medyada büyük eğlenceli bir tartışmaya neden oldu.