Sierra Leone'den kürtaj adımı: Suç olmaktan çıkarılıyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:58

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, yaptığı açıklamada, ülkede kürtajı suç olmaktan çıkaracak yasa tasarısının onaylandığını belirterek "Bu yasa, ülkedeki tüm kızların ve üreme çağındaki kadınların sağlığını ve itibarını garanti altına alacak" dedi.

Bio, kadınların cinsel ve üreme sağlığı hakları altüst veya tehdit edilirken Sierra Leone'nin "ilerici bir reform" uygulamaktan dolayı "gurur duyduğunu" söyledi.

Sierra Leone'nin mevcut kürtaj yasası 1861'e kadar uzanırken, kürtaja annenin hayatı tehlikedeyse izin veriliyor.

Sağlık yetkilileri, ülkede yüksek riskli kürtajların anne ölümlerinin yaklaşık yüzde 10'una neden olduğunu tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, dünyanın en yüksek ölüm oranlarından biri olan Sierra Leone'de 2017'de 100 bin doğumda 1120 anne ölümü bildirdi.

Sierra Leone parlamentosu, 2015'te güvenli kürtaj yasası başlıklı bir yasayı kabul etti ancak o dönemki Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, referanduma götürülmesi gerektiğini söyleyerek yasayı imzalamayı reddetmişti.