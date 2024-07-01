'Sigara içmeyenleri cezbetmek için…' Tütün devi, 'bilimi manipüle etmekle' suçlanıyor

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:16

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:16

Tütün endüstrisi gözlemcisi Tütün Organizasyonları ve Ürünlerini Durdurma (Stop) inisiyatifi, Philip Morris International (PMI) ve Japon iştirakinden sızdırılan belgelerle, çok uluslu şirketin sigara içmeyenleri cezbederek elektronik tütün ürünü IQOS'a çekmek için politikacıları, akademisyenleri ve doktorları fonlamakla suçladı.

BİR ARAŞTIRMA ‘GİZLİCE’ FİNANSE EDİLDİ

Bath Üniversitesi Tütün Kontrolü Araştırma Grubu araştırmacıları tarafından hazırlanan bir makalede, Philip Morris Japonya'nın (PMJ) Kyoto Üniversitesi'nde sigarayı bırakma konusunda yapılan bir araştırmayı, üçüncü taraf bir araştırma kuruluşu aracılığıyla finanse ettiği belirtildi.

Araştırmacılar, PMJ'nin finansman sağlamasına ilişkin kamuya açık bir kayıt bulamadıklarını açıkladı, ancak 2021'de Yunanistan'daki bilimsel bir konferansta araştırma sonuçları değerlendirilirken PMJ’nin sunduğu katkıya açıkça atıfta bulunulduğu tespit edildi.

PMJ, ürünlerini akademik etkinliklerde tanıtmak gibi görevler için Tokyo Üniversitesi’nden bir profesör tarafından yönetilen FTI-Innovations adlı bir danışmanlık şirketine ayda yaklaşık 20 bin sterlin (828 bin TL) ödedi. Bir şirket içi e-postada, bir PMJ çalışanının kendilerine "bunu bir sır olarak saklamalarının" söylediği de iddia edildi.

8 YILDA SIZDIRILAN 24 BELGE

Nicotine & Tobacco Research dergisinde yayınlanan makale, 2012 ve 2020 yılları arasında sızdırılan 24 şirket belgesine dayanıyor.

Araştırmacılar, "Bu faaliyetler, bilimin yürütülmesini, yayınlanmasını ve erişimini etkilemek ve bilimsel faaliyetleri yönlendirmek için kullanılan stratejilere benziyor" dedi.

Makalenin yazarlarından Dr. Sophie Braznell, şu açıklamada bulundu:

"Bilimin kâr amacıyla manipüle edilmesi hepimize, özellikle de potansiyel olarak hayat değiştirici kararlar almaya çalışan politika yapıcılara ve tüketicilere zarar veriyor. Zararlı ürünlerin yaygın kullanımını teşvik ederken, halk sağlığı politikalarını yavaşlatıyor ve baltalıyor."

SİYASETÇİLERLE LOBİCİLİK YAPMIŞLAR

Şirketin pazarlama faaliyetlerine ilişkin sızdırılan belgelere dayanan ayrı bir raporda Stop, PMJ'nin IQOS'un sigara içmenin yasak olduğu yerlerde kullanılmasına izin verilmesi için lobi faaliyeti yürüttüğünü belirtti.

Stop direktörü Jorge Alday, bulguların PMI'nin IQOS'un yalnızca yetişkin sigara içicilerini hedeflediğini öne süren açıklamalarıyla çeliştiğini söyledi.

Alday, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"PMI'nin e-sigara ile ilgili niyetleri, belirttiklerinin çok ötesine uzanıyor gibi görünüyor. Bu ifşa, PMI'nin niyetleri ve ürünleri hakkındaki iddialar, şirketin güvenilirliğini sorgulatıyor. Rahatsız edici bir şekilde, bu iddialar, bir aldatma taktiğine işaret ediyor ve potansiyel olarak tütün salgınında yeni bir bölüm için zemin hazırlıyor."

PMI: ”BİR BAŞKA ALDATICI HİKAYE”

PMI şirketinin sözcüsü şu açıklamalarda bulundu:

"Bu, sigaradan kaynaklanan zararın azaltılmasına yardımcı olmaktan ziyade şirketimizi eleştirmekle ilgilenen bir kuruluştan gelen bir başka aldatıcı hikayedir. Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi, çok uluslu her şirket gibi PMI da düzenli olarak tüketicilerimizi, şirketimizi ve toplumlarımızı etkileyen konulardaki tutumumuzu paylaşmaya çalışmaktadır. Bu tür bir katılım tamamen yasal ve uygun olmakla kalmayıp, bu politikalardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara yol açacak kapsayıcı politika yapımı için de gereklidir."