Sığınmacı genelevde dehşet saçtı: 'Gururu incinmiş'

Viyana’da bir genelevi basan Afgan sığınmacı 3 kadını katletti. Katilin, geneleve müşteri olarak girme isteği reddedilince "gururu incindiği" için katliamı yaptığını söylediği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:36
Sığınmacı genelevde dehşet saçtı: 'Gururu incinmiş'
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Avustuya’nın başkenti Viyana’da 27 yaşındaki isminin Ebadullah olduğu öğrenilen bir Afgan sığınmacı, Brigittenau bölgesindeki bir genelevde dehşet saçtı.

Viyana Emniyeti, genelev binası dışında kan izleri görüldüğü yolunda yapılan ihbarın ardından olay yerine gidildiği, bina içerisinde 3 kadının cesedine ulaıldığını açıkladı. Emniyetten yapılan açıklamada, olay yerinde bulunan dördüncü kadının da tanık olarak sorguya alındığı bilgisine yer verildi.

GURURU İNCİNMİŞ

Katil zanlısının yerel medyaya son müşteri olarak binaya girmek istediğini ancak içeri girmesine izin verilmeyince gururu incindiği için böyle bir cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Polis sözcüsü Philipp Hasslinger, 3 kurbanın cesetlerinde kesikler ve bıçak yaraları bulunduğunu söyledi. Afganistan uyruklu sığınmacı cesetlerin bulunmasından kısa süre sonra genelev yakınında yakalanarak gözaltına alındı.


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