SİHA düşürülmesinde İran kuşkusu

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

Irak’a ait hava savunma sistemlerinin, Kerkük kenti yakınlarında Türkiye’ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürmesine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında 1990’lardan bugüne Irak’ta askeri varlığının bulunduğunu ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesinde olduğunu anımsattı. Irak’ın son gelinen aşamada terör örgütü PKK’yi “zararlı örgüt” statüsüne aldığını ve bunun PKK’yi terör örgütü ilan etmeden önceki adım olduğunu kaydeden Babüroğlu, “SİHA’mız neden daha önce de düşürülmedi de şimdi düşürüldü? İran faktörü ve Kalkınma Yolu Projesi nedeniyle. Kalkınma Yolu, ABD ve PKK’nin çıkarlarına aykırı. ABD, Türkiye’nin Suriye’yle ve Irak’la işbirliğini engellemeye çalışacaktır. Ayrıca Irak üzerinde şu anda İran’ın etkisi var. SİHA’nın düşürülmesi bir kışkırtmadır. Açıklama yapan general Bağdat’a çağırıldı. Irak hükümetinin SİHA’nın düşürülmesiyle ilgili bir çağrısı yok. Bu generalin geçmişi incelendiğinde İran yanlısı bir grubun generali olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

SİHA’nın düşürülmesinin ardından Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamaların yetersiz olduğuna işaret eden Babüroğlu, “Daha önce de ABD, Suriye’de Türk SİHA’sını düşürdü. ‘Emir komuta zinciri içinde düşürdük’ dedi. Bu uluslararası hukukta düşmanca tutum demek. Ne yazık ki Türkiye, ne nota verdi ne büyükelçiyi çağırdı. Ankara, maalesef bu tür durumlarda karşılıklılık esasını uygulamıyor. Halbuki sert açıklamalar yapılabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.