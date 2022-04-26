Sıkıyönetim altındaki Odessa’da komutanlar nikah kıydı

26 Nisan 2022 Salı, 14:30

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 62 gündür devam ederken Ukraynalı çiftler bombardımanlar altında dünyaevine giriyor.

Odessa Belediyesi, askeri personelin nikahlarının kıyıldığı anlara ait yaptığı paylaşımda, “Odessa’da sıkıyönetim altında evlenen askeri personelin nikahları ilk kez komutanları tarafından kıyıldı. Nikah, askeri bir üstte gerçekleşti. Çiftlerin düğününde ünlü sunucu Daniel Salem’ın yanı sıra, Kolya Serga ve Oleh Skripka da sahne aldı. Belediye adına da çifti Belediye Başkan Yardımcısı Pavel Vugelman tebrik ederek hediyelerini takdim etti" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ DEĞİL AŞK YAPIYORUZ

Düğünde söz alan askerlerin komutanları, "Bugünün sloganı ise savaş değil aşk yapıyoruz. Savaş savaştır ancak aşk da imzayı gerektirir. Kalpten mutluluklar diliyoruz" şeklinde konuştu.



