Silahlar Rusya'ya, Prigojin Belarus'a
Rusya Savunma Bakanlığı, paralı asker grubu Wagner'in silahlarının Rus ordusuna geçeceğini duyurdu. Batı merkezli haberlerde ise Wagner lideri Prigojin'in, Belarus'a ulaştığı bilgisi yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubunda bulunan ağır silahların, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesine yönelik hazırlıkların başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ağır askeri teçhizatın Wagner’den Rus Silahlı Kuvvetleri'nin aktif birimlerine transferi için hazırlıklar devam ediyor” denildi.
Ayrıca Batı basınında yer alan haberlerde, Wagner lideri Yevgeny Prigojin’i taşıdığı iddia edilen özel jetin Minsk’e iniş yaptığı duyuruldu.
WAGNER İSYANI
Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘özel ordusu’ olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagner’in lideri Yevgeny Prigojin, 24 Haziran’da isyan başlatarak Rostov’daki askeri merkezi ele geçirdi. Daha sonra Wagner grubundaki askerlerle Moskova’ya ilerlemeye başladı.
Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ara buluculuğuyla varılan anlaşma sonucu Prigojin, Moskova’ya ilerleyişini durdurdu.
Anlaşma kapsamında Prigojin, Belarus’a
gideceği ifade edilmişti. Kendisi ve isyana katılan Wagner grubu askerleri
üzerindeki suçlamaların da düşürüleceği belirtilmişti.
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