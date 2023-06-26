Son dakika... Prigojin: Wagner 1 Temmuz itibariyle varlığına son verecek

Son dakika haberi... Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, grubun 1 Temmuz itibariyle varlıklarını sonlandıracaklarını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 18:08
Son dakika... Prigojin: Wagner 1 Temmuz itibariyle varlığına son verecek
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Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin giriştiği isyan hareketini sonlandırmasının ardından açıklamalarda bulundu. 

Yevgeni Prigojin, Rusya'nın önderliğini hiçbir zaman devirmeyi hedeflemediklerini ifade ettikten sonra, "Amacımız Wagner'in yok olmasını önlemekti. Yürüyüşümüze adaletsizlik nedeniyle başladık. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterle vurulduk. Bizi tetikleyen buydu" dedi. 


Evgeny Prigojin wagner Rusya

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