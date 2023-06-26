Son dakika... Prigojin: Wagner 1 Temmuz itibariyle varlığına son verecek

Yayınlanma: 26.06.2023 - 18:08

Güncelleme: 26.06.2023 - 18:52

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin giriştiği isyan hareketini sonlandırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yevgeni Prigojin, Rusya'nın önderliğini hiçbir zaman devirmeyi hedeflemediklerini ifade ettikten sonra, "Amacımız Wagner'in yok olmasını önlemekti. Yürüyüşümüze adaletsizlik nedeniyle başladık. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterle vurulduk. Bizi tetikleyen buydu" dedi.