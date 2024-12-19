Şili lideri Gabriel Boric, Netanyahu'yu 'savaş suçlusu' ilan etti

Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:37

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:37

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerinin “barbarlığı” nedeniyle “savaş suçlusu” ilan etti.

Şili'nin başkenti Santiago'da Filistinliler için düzenlenen bir Noel etkinliğinde konuşan Boric, “Netanyahu'nun yaptığı bir savaş suçudur, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran İsrailli yerleşimcilere ve askerlere atıfta bulunan Boric, “Sadece Gazze'de yaşananlardan değil, Batı Şeria'da yaşananlardan da derin acı duyuyor ve sarsılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Barışa yönelik çabaların yenilenmesi çağrısında bulunan Boric, “İnsanlığın savunulmasında yarım tedbirlere yer yoktur” diye konuştu.

Şili yaklaşık 500 bin Filistin kökenli insana ev sahipliği yapıyor.