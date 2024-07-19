Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem oldu
Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı.
7,4 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.
Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.
Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) yapılan açıklamada ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan açıklama geldi!
- Lal Denizli'den Varank'a sert yanıt
- Merkez Bankası'ndan 'mevduat' hamlesi!
- Mustafa Sarıgül’den yeni paylaşım!
- 'Mehmet Büyükekşi'yi seçerlerse...'
- Arda Güler'in pozu sosyal medyada gündem oldu!
- Kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı
- TFF'nin yeni başkanı belli oldu!
- Tahliye kararı!
- ‘Bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam AYM üyesi’