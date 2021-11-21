Silikon Vadisi'nde büyük istismar skandalı
Aralarında Apple, Instagram, Google ve YouTube'un da olduğu çok sayıda şirkete ortak olan iş insanı ve girişimci Michael Goguen ile ilgili iddialar uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü... Goguen'in birlikte olduğu 5 bin kadın için bir Excel dosyası hazırladığı ve "haremindeki" kadınlara şiddet uyguladığı açıklandı.
İki çocuk babası milyarder iş insanı MichaeL Goguen hakkında açılan dava gündem oldu… 57 yaşındaki Goguen’in binlerce kadının yer aldığı bir liste hazırlayarak cinsel ilişkiye girdiği 5000 kadının bütün bilgilerini bir Excel dosyasında sakladığı kaydedildi.
Sözcü'nün haberine göre; davayı açanların Goguen’in eski çalışanları olduğu kayıtlara geçerken bu kişilerin Goguen’in “haremini yönetmesine yardımcı olduğu” da belirtildi. 135 sayfalık dava dosyasında Goguen’in farklı lokasyonlarda “güvenli evleri” olduğu ve burada genç kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği de belirtildi. Goguen’in kendisine yardım eden bu insanları konuşmamaları için tehdit ettiği de belirtildi.
Goguen’in kurduğu Amyntor isimli şirketin çalışanları 800 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Eski çalışanlarından biri Goguen’in Montana’daki bir barın alt katına “boom boom” odası yaptığı ve burada striptizcilerin kullandığı sahne düzeneğinin olduğu da belirtildi. Burada Goguen’in genç kızlara cinsel saldırıda bulunduğu ve bir üs olarak kullandığı da öne sürüldü.
Davayı açan Matthew Marshall isimli çalışan, Goguen’in kirli işlerini yaptığını söyledi. Dava belgelerinde, “Marshall’dan kendi cebinden araç, mücevher ve satın alınan evler için kapora istendi. Bunlar arasında Goguen’in kirli işlerini bilenleri susturmak için verilecek rüşvet de vardı” denildi. Goguen’in eski eşlerinden Jordana’nın bu düzeneği öğrenmemesi için Marshall’ı kullandığı da belirtildi.
ESKİ SEVGİLİSİ DE DAVA AÇMIŞTI
Fakat bu dava Goguen ile ilgili ilk dava değil… 2016 yılında ünlü iş insanının eski kız arkadaşı Amber Baptiste, Goguen tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. İsmini Pam Doe olarak açıklayan bir kadın ise Goguen’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve daha sonra polise konuşmaması için 1200 dolar, uyuşturucu ve alkol verdiğini söyledi. Fakat bu kadın daha sonra Goguen ile bir gizlilik sözleşmesi imzaladı.
Apple, Cisco, Google, YouTube gibi şirkete yatırım yaparak ortak olan Goguen’in 5 milyar dolardan fazla varlığı olduğu tahmin ediliyor. Goguen, bu iddialar ve dava süreci hakkında bir açıklama yapmadı.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi
- Bu da oldu: Boji'ye kumpas!
- Çaresizlikten canına kıydı!
- Tesla çöktü!
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Tanju Çolak'tan, Hülya Avşar'a: 3 yıllık hata mı olur?
- Korkutan açıklama: Yarım milyon kişi ölebilir
- Reuters'tan çarpıcı 'Erdoğan' yorumu
- Başımıza bir şey geldiğinde sorumlusu odur