Şili’nin genç Devlet Başkanı Boric 3’üncü aşıyı oldu
Şili’nin 35 yaşındaki Devlet Başkanı Gabriel Boric, dün yaptığı açıklamada 3’üncü aşıyı olduğunu açıkladı. Başkan Boric, aşı olma sırasını beklerken okuduğu kitapla dikkat çekti.
Şili’nin yeni seçilmiş Devlet Başkanı Gabriel Boric, dün yaptığı açıklamada salgından korunmanın herkesin görevi olduğunu belirterek San Miguel’e takviye aşısını olmaya geldiğini belirtti.
Boric, aşı yapan sağlık görevlisi Gisela’ya eli hafif olduğu için teşekkür etti.
Dünya gündeminde dövmeleriyle dikkat çeken Başkan Boric, aşı olma sırasını beklerken kitap okudu ve sıradaki vatandaşlarla sohbet etti.
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