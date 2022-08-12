Simpsonlar, maymun çiçeği hastalığını tahmin etti mi?

12 Ağustos 2022 Cuma, 12:18

İndy100.com'un haberine göre, 33 yıldır gösterimde olan animasyon dizisi Simpsonlar'ın maymun çiçeği hastalığını, 2005 yılında yayınlanan bir bölümünde öngördüğü iddia edildi.

Animasyon dizisinin yedinci sezonundan bir bölümde, Simpsonlar ailesinin haşere çocuğu Bart, bir maymunla temas etmesinin ardından grip olması sosyal medyada gündem oldu.

Simpsonlar'ın daha önce 'Ebola hastalığı' ve 'Donald Trump'ın ABD Başkanlığı' konularını da öngördüğü iddia edilmişti.

Dizinin yaratıcısı Matt Groening, "En ihtimal dışı, gülünç, aptal, imkansız, asla olmayacak bir şakayı alıyoruz ve sonra hayal gücümüzün o kadar yaratıcı olmadığı ortaya çıkıyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği hastalığı için 'küresel acil durum' ilan etmişti.

