Simpsonlar'ın yıldızından yapay zeka uyarısı: 'Seslendirme sanatçılarının yerini alacak...'

Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:39

Güncelleme: 03.11.2024 - 17:40

Animasyon dizisi Simpsonlar'da çeşitli karakterleri seslendiren Hank Azaria, seslendirme sanatçılarının yerini yapay zekanın alabileceğine inandığını söyledi.

60 yaşındaki aktör Azaria, 1989'da başladığından bu yana animasyon dizisinde barmen Moe Szyslak, Şef Wiggum, Başkomiser Chalmers, Comic Book Guy ve Duffman gibi sevilen karakterleri seslendirdi.

Azaria, yapay zekanın, 18. yüzyılın sonlarında sanayi devrimini müjdeleyen buharlı trenin icadına eşdeğer olduğunu kaydetti.

Azaria, şunları söyledi:

“Yapay zeka esasen sesli olarak bizim yerimizi alıyor... Benim bakış açıma göre, şu anda tam olarak anlayamadıkları nüanslar olduğunu söylemekten nefret ediyorum, hala insan unsuruna ihtiyacınız var, ancak bunun daha ne kadar süre böyle olacağından emin değilim. Buhar makinesi geliyor, onu nasıl kullanacakları gerçekten ilginç olacak. Bir vokal sanatçısı olarak, yaptığımız işi kurguda seçenekler sunmak olarak görmeye başladım, bu şekilde denersiniz, bu şekilde denersiniz, prova yaparsınız, canlı yaparsanız provada kurgu yaparsınız, bunu sunmanın en iyi yolunu bulmaya çalışırsınız. Bilgisayar size bir nanosaniye içinde ücretsiz olarak sınırsız seçenek sunabilir. Yine de kadranı çeviren bir insana ihtiyacınız var.”