Yapay zekaya da vergi geliyor: ChatGPT üyelik fiyatına yüzde 20 zam!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:16

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:22

Yapay zeka geliştiricisi OpenAI, aralık ayından itibaren Türkiye'deki kullanıcılarından yüzde 20 KDV tahsil edeceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, “1 Aralık'tan itibaren faturanıza katma değer vergisi ekleyeceğimizi bildirmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

YÜZDE 20 KDV ALINACAK

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, 2024 yılı bitmeden Türkiye’de KDV uygulamasına geçileceğini duyurdu. Açıklamada aralık ayı itibarıyla kullanıcı aboneliklerinden yüzde 20 KDV alınmaya başlanacağı belirtildi.

Şirketin kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirmede “Türkiye'de KDV kaydınız varsa ve geçerli bir vergi kimlik numaranız varsa, lütfen bunu OpenAI hesabınızın vergi durumu ve kimlik bölümüne ekleyin. 1 Aralık tarihine kadar geçerli bir vergi kimlik numarası sağlamazsanız, faturanızdan yüzde 20 oranında KDV tahsil etmemiz gerekecek" ifadesine yer verildi.

AYLIK FİYAT ARTIYOR

Ayrıca OpenAI aralık ayından itibaren ChatGPT Premium abonelik fiyatına yüzde 20 KDV ekleneceğini bildirdi. Türkiye’de aylık 685 lira 12 kuruş olan abonelik ücreti eklenen KDV ile birlikte yaklaşık 822 lira 14 kuruşa yükselecek.