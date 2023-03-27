Simülasyon ile ölümü deneyimlemek

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:29

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 16:29

Tıbbi olarak ölümden geri getirilen ya da ölüme yakın deneyimler yaşayan insanlar, ölüme dair deneyimlerini anlatmaya çalıştı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, sanal gözlük yardımı ile ölümü deneyimlemeyi sağlayacak bir ortam hazırlandı.

Shaun Gladwell'in sergisinde, 'genişletilmiş gerçeklik' (XR) deneyimi sayesinde insanlara, ölmenin nasıl bir şey olabileceğini deneyimlemelerine olanak sağlanıyor.

LadBible'de yer alan habere göre, ölüm deneyi senaryolarında, kalp durmasından beyin ölümüne ya da doktorların sizi kurtarmaması gibi çeşitli senaryolar yer alıyor.

Deneyimi yaşayan insanlar, bir kalp monitörüne bağlanıyor ve bu deneyim onlara fazla gelirse ellerini kaldırarak istedikleri zaman bırakabiliyorlar.