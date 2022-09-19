Singapur, Covid-19 ile mücadele için 50 milyar dolardan fazla harcadı
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'un, son iki yılda Covid-19 ile mücadele kapsamında 50 milyar dolardan fazla harcadığı bildirildi.
Singapur'un Maliyeden Sorumlu İkinci Bakanı Indranee Rajah, Parlamentoda yaptığı açıklamada, Singapur'un son iki yılda Covid-19 salgınıyla mücadele için 72,3 milyar Singapur doları (51,3 milyar dolar) harcadığını söyledi.
Söz konusu tutarın 13,4 milyar Singapur doları (yaklaşık 9,5 milyar dolar) halk sağlığı önlemlerine harcanırken, 50,6 milyar Singapur doları (35 milyar 871 milyon dolar) işçilere ve işletmelere yardımcı olmak için, 8,3 milyar Singapur doları (5 milyar 884 milyon dolar) ise hane halkı ve sosyal destek için kullanıldı.
Indranee, harcanan miktarın hükümetin daha önce taahhüt ettiği 100 milyar Singapur doları (70 milyar 902 milyon dolar) tutarındaki destek paketinin altında kaldığını ifade etti.
Maliye Bakanlığının Covid-19 deneyiminden ve Sayıştayın raporundan yola çıkarak dersler çıkardığını belirten Indranee, kontrol önlemlerinin gelecekteki acil durumlar için uygun olduğundan emin olmak üzere satın alma, sözleşme yönetimi ve ödeme ile ilgili yönergelerin gözden geçirildiğini vurguladı.
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