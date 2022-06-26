Singapur'dan gıda krizi adımı: Tedarik kaynakları çeşitlendirilecek

26 Haziran 2022 Pazar, 13:57

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, gıda tedarik zincirlerindeki kesintiler devam edeceği için ülkesinin, gıda kaynaklarını çeşitlendirmek için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Lee Hsien Loong, yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin çok yüksek ihtimalle iç piyasalardaki arza öncelik vermeye devam edeceğini ve bu nedenle Singapur'un, gıda kaynaklarını çeşitlendirmek için daha fazlasını yapmak zorunda olduğunu kaydetti.

Lee, ülkelere salgın sonrası dönemde yaşanan tedarik krizleri nedeniyle korumacı olmamaları çağrısında bulunarak, gıda piyasalarında yaşanan dalgalanmaları "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Başbakan Lee, Ukrayna'daki savaşın milyonlarca ton tahıl ihracatını aksattığını, ham madde kıtlığına ve dolayısıyla kümes hayvanı fiyatlarında artışa neden olduğunu dile getirdi.

Lee ayrıca, yetkililerin gıda stoklarını genişletmek ve daha fazla ülke ve bölgeden ithalatı çeşitlendirmek için gerekli çalışmaları başlattığını ifade etti.