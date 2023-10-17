Sınır Tanımayan Doktor'dan İngiliz polisi şikayeti

Yayınlanma: 17.10.2023 - 11:22

Güncelleme: 17.10.2023 - 11:22

Gazze'deki bir hastanede Filistinlileri tedavi eden Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden İngiliz-Filistinli cerrah Ghassan Abu Sitta, BBC canlı yayınında, terörle mücadele polis ekiplerinin İngiltere'deki evine gelerek ailesini taciz ettiğini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Sitta, BBC canlı yayınında konuştu.

Sitta, spikerin sorduğu "Eğer israil’in kara operasyonu başlarsa ne yapacaksınız?" sorusunu "Hastalarımızla kalacağız. Hastalarımızın yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu bir soykırım ve savaş suçu girişimi" diye cevapladı.

Sitta ayrıca İngiliz terörle mücadele polisinin İngiltere'deki evine geldiğini ve ailesini taciz ettiğini söyledi.