Sınır Tanımayan Gazeteciler, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni açıkladı

17 Aralık 2021 Cuma, 04:00

46 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), her yıl dünyadaki 180 ülkenin basın özgürlüğünü incelediği 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni açıkladı. Rapora göre, dünya genelinde 488 gazeteci mesleği nedeniyle cezaevinde. Bu yıl 46 medya mensubu ise öldürüldü. Gazeteciler için en tehlikeli ülkeler ise Meksika ve Afganistan. Türkiye ise bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 153. sıraya yerleşti. Endeksi “Gazetecilik, Dezenformasyonun Aşısı” başlıklı metin ile paylaşan RSF, gazeteciliğin dünyanın yüzde 73’ünde (130 ülkede) kısmi veya ağır kısıtlamalar altında yapıldığını vurguladı.

MEDYADA HÜKÜMET KONTROLÜ!

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye’nin artık en fazla gazetecinin hapsedildiği ülke olmasa bile hapsedilme riski, adli kontrole tabi tutulma veya pasaportun elinden alınma korkusunun her zaman bulunduğu vurgulandı. Raporda, Türkiye’de medyanın yaklaşık yüzde 90’ının hükümet kontrolünde olduğuna işaret edildi. Türkiye’nin buna karşın bir sıra yükselmesinin sebebi ise geçen yılki listede kendisinden önde olan kimi ülkelerde koşulların kötüleşmesine ve Türkiye’de bir takım reform düzenlemelerin ardından gazetecilerin tahliye edilmesiyle, geçmişe göre tutuklamaya değil adli kontrole ağırlık verilmesine bağlanıyor. Böylece Türkiye, muhalefete yönelik baskıların artması nedeniyle beş sıra gerileyen Belarus’un yerine yerleşmiş oldu.

Tutuklu gazetecilerin yaklaşık yarısının Çin, Myanmar ve Belarus’ta olduğuna dikkat çeken RSF Sözcüsü Katja Gloger, “Bu üç ülkede keyfi şekilde tutuklanan gazetecilerin sayısının aşırı derecede yüksek olması, diktatörlük rejimlerinin işi” dedi. Listede iki sıra gerileyen Almanya’nın bu durumu ise salgına karşı alınan önlemleri protesto için düzenlenen gösterilerde medyayı hedef alan saldırılar yüzünden. İskandinav ülkelerinin her zamanki gibi ilk sıralarda yer aldığı listede, ABD de bir basamak gerileyerek 45. sıraya düştü.

Raporda, salgın döneminde liderlerin dezenformasyon yaydıkları da ifade edilerek eski ABD Başkanı Donald Trump buna örnek gösterildi.