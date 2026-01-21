Şinzo Abe suikastında karar: Yamagami’ye müebbet hapis

Japonya’da bir mahkeme, eski Başbakan Şinzo Abe’yi öldüren 45 yaşındaki Tetsuya Yamagami’yi müebbet hapse mahkûm etti. Karar, Abe suikastının üzerinden yaklaşık üç buçuk yıl geçtikten sonra açıklandı.

Yamagami, Temmuz 2022’de Abe’nin batıdaki Nara kentinde yaptığı seçim kampanyası konuşması sırasında, ev yapımı bir silahla ateş ederek eski başbakanı öldürmüştü. Olay yerinde gözaltına alınan Yamagami’nin saldırısı, Japonya’da büyük şok yaratmıştı. Abe 67 yaşındaydı.

Nara Bölge Mahkemesi’nde görülen davada Yamagami, ilk duruşmada suçu kabul etmişti. Kararı açıklayan Yargıç Shinichi Tanaka, saldırıyı “alçakça” olarak nitelendirerek, “Kalabalık bir ortamda silah kullanmanın son derece tehlikeli ve kötü niyetli bir suç olduğu açıktır” ifadelerini kullandı.

Savcılar, saldırıyı “savaş sonrası dönemde eşi benzeri görülmemiş derecede ağır bir olay” olarak değerlendirerek müebbet hapis cezası talep etti.

Savunma tarafı ise Yamagami’nin motivasyonunun ailevi sorunlarla ve Birleşme Kilisesi bağlantılarıyla ilgili olduğunu öne sürerek cezanın 20 yılı geçmemesini istedi.

ÖLÜMÜ İKTİDAR PARTİSİNDE BOŞLUK YARATTI

Abe, suikast sırasında başbakanlık görevinde olmasa da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde etkisini sürdüren en güçlü isimlerden biri olarak görülüyordu.

Abe’nin ölümünün ardından partide güç dengelerinin değiştiği, liderlik yarışlarının yaşandığı ve başbakanlık koltuğunda sık değişimlerin olduğu belirtildi.

Abe, iki ayrı dönemde toplam 3 bin 188 gün başbakanlık yapmış, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Eylül 2020’de görevinden ayrılmıştı.

Abe suikastı, LDP ile “tarikat” olarak da nitelendirilen Birleşme Kilisesi (Unification Church) arasındaki ilişkilere yönelik tartışmaları da büyüttü. Parti içi incelemede, 100’den fazla milletvekilinin örgütle temas kurduğu ortaya çıkmış, bu durumun seçmen tepkisini artırdığı kaydedilmişti.

Medya, Yamagami’nin mahkemede, annesinin kiliseye yaptığı büyük bağış nedeniyle ailesinin maddi sıkıntıya girdiğini söylediğini aktardı. Yamagami’nin, Abe’nin kiliseyle bağlantılı bir etkinliğe video mesaj göndermesini gerekçe göstererek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Abe’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişki kuran az sayıdaki liderden biri olduğu, Trump’ın 2016’daki seçim zaferinden sonra onunla görüşen ilk yabancı lider olduğu ve iki ismin ABD ve Japonya’da golf buluşmalarıyla dikkat çektiği ifade edildi.