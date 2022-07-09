Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı konutunu bastı
Sri Lanka'da binlerce protestocu, krizden etkilenen ülkedeki en büyük hükümet karşıtı yürüyüşlerden birinde polis barikatlarını aştı ve cumhurbaşkanının resmi konutunu bastı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü