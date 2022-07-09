Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı konutunu bastı

Sri Lanka'da binlerce protestocu, krizden etkilenen ülkedeki en büyük hükümet karşıtı yürüyüşlerden birinde polis barikatlarını aştı ve cumhurbaşkanının resmi konutunu bastı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:18
Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı konutunu bastı
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