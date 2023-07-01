Sırada çok beklediği için bankaya molotof atmıştı: Cezası belli oldu
ABD'de sırada çok beklediği için bankaya molotof kokteyli atan kadının cezası belli oldu. Los Angeles'ta görülen davada Teranee Millet, iki yıl hapis cezası aldı.
California Merkez Bölgesi Savcılığı'nın üç gün önceki açıklamasına göre, Teranee Millet isimli kadın, Eylül 2021'de Los Angeles'ın Torrance bölgesindeki Bank of America şubesine gitti.
35 yaşındaki kadın, bankanın müdürüyle görüşerek “çok beklediği için başka bir veznedarın kendisine yardım etmesini” istedi.
BANKANIN ORTASINA MOLOTOF KOKTEYLİ FIRLATTI
Millet, müsait veznedarın olmadığı söylenince "Bu oro**** patlatacağım" dedi. Daha sonra şubeden ayrılan saldırgan, birkaç dakika sonra geri dönüp bankanın ortasına molotofkokteyli fırlattı.
Bir müşteri yangını söndürürken, başka bir müşteriyle kavga eden Millet, otoparkta söz konusu kişinin arabasına şişe fırlatıp polis gelmeden kaçtı. Olayda kimse yaralanmadı.
ÇALINTI ARABAYLA KAZA YAPTI
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; suçlu, yaklaşık iki ay sonra çalıntı bir arabayla kaza yapınca Georgia eyaletinde tutuklandı. Yetkililer araçta içinde sahte para, kağıt mendil olan cam şişeler, bir kutu çakmak gazı ve benzin buldu. Kadın, o zamandan beri gözaltında tutuluyordu.
CEZASI BELLİ OLDU
Yasadışı ateşli silah ve patlayıcı cihaz bulundurma suçlamalarını Mart 2023'te kabul eden Millet, Yargıç Stanley Blumenfeld Jr. tarafından iki yıl hapse mahkum edildi.
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