Sırada çok beklediği için bankaya molotof atmıştı: Cezası belli oldu

Yayınlanma: 01.07.2023 - 09:00

Güncelleme: 01.07.2023 - 09:06

California Merkez Bölgesi Savcılığı'nın üç gün önceki açıklamasına göre, Teranee Millet isimli kadın, Eylül 2021'de Los Angeles'ın Torrance bölgesindeki Bank of America şubesine gitti.

35 yaşındaki kadın, bankanın müdürüyle görüşerek “çok beklediği için başka bir veznedarın kendisine yardım etmesini” istedi.

BANKANIN ORTASINA MOLOTOF KOKTEYLİ FIRLATTI

Millet, müsait veznedarın olmadığı söylenince "Bu oro**** patlatacağım" dedi. Daha sonra şubeden ayrılan saldırgan, birkaç dakika sonra geri dönüp bankanın ortasına molotofkokteyli fırlattı.

Bir müşteri yangını söndürürken, başka bir müşteriyle kavga eden Millet, otoparkta söz konusu kişinin arabasına şişe fırlatıp polis gelmeden kaçtı. Olayda kimse yaralanmadı.

ÇALINTI ARABAYLA KAZA YAPTI

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; suçlu, yaklaşık iki ay sonra çalıntı bir arabayla kaza yapınca Georgia eyaletinde tutuklandı. Yetkililer araçta içinde sahte para, kağıt mendil olan cam şişeler, bir kutu çakmak gazı ve benzin buldu. Kadın, o zamandan beri gözaltında tutuluyordu.

CEZASI BELLİ OLDU

Yasadışı ateşli silah ve patlayıcı cihaz bulundurma suçlamalarını Mart 2023'te kabul eden Millet, Yargıç Stanley Blumenfeld Jr. tarafından iki yıl hapse mahkum edildi.