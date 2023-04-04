İzmir'de erkek şiddeti: Eski sevgilisinin evinin duvarlarına molotofkokteyli fırlattı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir erkek eski sevgilisinin evine giderek, evin duvarına molotofkokteyli fırlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evin duvarında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, yanıcı madde fırlatan erkek ise polis tarafından gözaltına alındı.
Muhittin Erener Mahallesi 2129 Sokak'ta saat 03.30 sıralarında; A.A.'nın oturduğu evin önüne gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen eski sevgilisi K.G.(42) sokakta bağırmaya başladı.
Bir süre sonra K.G. yanında getirdiği molotofkokteylini, ikinci katta oturan A.A.'nın duvarına attı. Cam şişenin duvara çarpmasının ardından yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bu sırada K.G. ikinci cam şişeyi fırlattı, duvara çarpan ikinci cam şişe yanmadan bir evin bahçesine düştü. Duvarda çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen ekipler, K.G.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan, polis ekipleri mahalle sakinleri ve A.A.'nın ifadesine başvurdu.
Olay yerini şeritlerle kapatan polis, incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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