İzmir'de erkek şiddeti: Eski sevgilisinin evinin duvarlarına molotofkokteyli fırlattı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:02

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:03

Muhittin Erener Mahallesi 2129 Sokak'ta saat 03.30 sıralarında; A.A.'nın oturduğu evin önüne gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen eski sevgilisi K.G.(42) sokakta bağırmaya başladı.

Bir süre sonra K.G. yanında getirdiği molotofkokteylini, ikinci katta oturan A.A.'nın duvarına attı. Cam şişenin duvara çarpmasının ardından yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bu sırada K.G. ikinci cam şişeyi fırlattı, duvara çarpan ikinci cam şişe yanmadan bir evin bahçesine düştü. Duvarda çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler, K.G.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan, polis ekipleri mahalle sakinleri ve A.A.'nın ifadesine başvurdu.

Olay yerini şeritlerle kapatan polis, incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.