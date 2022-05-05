Sırbistan: 1999'da toprak bütünlüğümüzü neden düşünmediniz?
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'i kabul etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'i kabul etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamaya göre ikili, başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda bir araya geldi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Almanya'nın ülkesi için en önemli ortaklardan olduğunu, meseleler üzerinde açıkça konuşulması gerektiğini ve bunun, ülkesinin Avrupa yolundaki geleceği için önemli olduğunu ifade ederek, "Daimi taahhüdümüz barış ve istikrarı korumaktır" dedi.
Aleksandar Vucic, Ukrayna'da yaşananlara da değinerek, "Ukrayna ve Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünden bahsedenler, 1999'da Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü düşünmediler" dedi.
'BARIŞ YANLISI ÜLKELER KENDİLERİNİ GÖSTERMELİ'
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ise Avrupa'nın, bu bölgedeki insanların ne anlama geldiğini ve ne tür sonuçlarının olduğunu iyi bildiği bir savaşla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Putin'in saldırganlık savaşında barış, özgürlük ve toprak bütünlüğüne değer veren kişiler, bu değerleri korumak adına savaşın sonuçlarına katlanmaya ne kadar hazır olduklarını açıklığa kavuşturmalı" dedi.
Lambrecht, Sırbistan'ın Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyor olmasından duyduğu mutluluğu da dile getirdi.
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