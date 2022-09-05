Sırbistan Başbakanı Brnabic, Kosova'dan seslendi: Yeni bir Fırtına Harekatı'na izin vermeyeceğiz

05 Eylül 2022 Pazartesi, 17:36

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova’nın kuzeyindeki Sırp nüfuslu belediyelerde temaslarda bulundu.

Ana Brnabic, ilk olarak ülkenin kuzeyindeki Mitrovitsa şehrinin Sırp ağırlıklı kuzey kesimini ziyaret ederek, burada Sırbistan hükümeti fonlarıyla inşa edilen ilk multimedya merkezini ziyaret etti.

Çok sayıda vatandaş, Kosova’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Brnabic’i Sırbistan bayraklarıyla karşılarken, "Başbakan hoş geldiniz", "Kosova ve Metohiyalı (Kosova) Sırplar her zaman Sırbistan devletinin yanında" yazılı pankartlar taşıdı.

Brnabic, multimedya merkezinde yaptığı konuşmada, ziyaretinin karmaşık bir zamanda gerçekleştiğini söyledi.

Brnabic, kimlik kartları ile ilgili anlaşmayla barış ve istikrarın korunmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Bugün buradan net bir mesaj, barış, istikrar ve hoşgörü mesajı göndermek istiyorum. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de Sırbistan'ın her zaman yanınızda olacağı mesajını iletiyorum" diye konuştu.

Brnabic ayrıca, Sırbistan’ın üzerinde duracağı sıradaki önemli konunun Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması olduğunu aktararak, bu konunun Belgrad ile Priştine’nin ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin ilk Brüksel anlaşmasının temel direklerinden olduğunu, bu gerçekleşene kadar normalleşme konusunda başka bir anlaşma olmayacağına işaret etti.

'DİYALOĞA HER ZAMAN HAZIRIZ'

Ana Brnabic, Sırbistan’ın son birkaç senedir Kosova’daki Sırp toplumuna, modern teknolojiyle donatılmış multimedya merkezi örneğindeki gibi çok yatırım yaptığına dikkat çekerek, "Çocuklarımızın kalmasını, bir gelecek olduğunu görmelerini sağlıyoruz" dedi.

Brnabic, Sırbistan devletinin düzenlediği referandumda Kosova'daki Sırpların oy kullanmasının yasaklandığı göz önünde bulundurulduğunda Kosova'nın demokratik olduğunun söylenemeyeceği değerlendirmesinde bulunarak, "Cumhurbaşkanı Vucic’in yeterince cesur ve sorumlu olan ve halkımızın güvenliği için uzlaşma bulmaya çalışan ekibinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Brüksel’de diyaloğa her zaman hazırız ve Priştine’deki kurumların da diyaloğa bağlı kalacağını umuyorum. Bu sadece Avrupa entegrasyonu için değil, buna kendimiz için de ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Brnabic, Vucic’in, Kosova’daki Sırpların yararı için kimlik kartları konusunda anlaşmaya vardığını aktaran, plakalar konusunda da bir anlaşmaya varılması umudunu paylaşarak, kendileri için kırmızı çizginin Kosovalı Sırpların güvenliği olduğunu, çünkü yeni bir "Fırtına Harekatı" ve Sırplara karşı yeni bir zulme izin verilmeyeceğini söyledi.