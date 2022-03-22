Sırbistan Cumhurbaşkanı: NATO'ya katılmamalıyız, öldürülen çocuklarımızı unutmuyoruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan'ın NATO'ya katılmaması gerektiğini düşünüyorum. NATO saldırısında ölen çocuklarımızı unutma hakkımız yok" dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin NATO'ya katılmaması yönündeki kararlılıklarını tekrar etti. Vucic, 1999 yılındaki saldırısı sırasında öldürdüğü çocukları unutmayacağını, bu nedenle NATO'ya katılmayacaklarını söyledi.
Sputnik'in aktardığına göre Kikinda bölgesinde yaptığı seçim mitinginde konuşan Vucic, "Sırbistan'ın NATO'ya katılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sırbistan özgür ve askeri olarak tarafsız bir ülke. Sırbistan kendi toprağını ve hava sahasını koruyacak. Ancak size şunu söyleyeyim: Görevimiz affetmek ama unutmamak. NATO saldırısında ölen çocuklarımızı unutma hakkımız yok. O zaman olduğumuzdan çok daha güçlü olacağız. Sorumsuz, kibirli ve küstahların bizi bombaladığı ve ülkemize saldırı düzenlediği dönemden daha güçlü olacağız" diye konuştu.
Vucic, seçim kampanyası kapsamında yaptığı daha önceki bir konuşmasında da “Rakiplerimiz, NATO’ya katılmamız gerektiğini söylüyor. Benim yanıtım ise NATO’ya katılmamamız gerektiği yönünde, çünkü kendi ordumuz var ve bu ordu topraklarımızı ve semamızı koruyor” demişti.
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