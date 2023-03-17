Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Ohri'de bir kader günü olmayacak

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 08:23

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 08:23

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüşmelerinin ardından başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenledi.

Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 18 Mart'ta Ohri kentinde yapılacak toplantı öncesi son durumu değerlendiren Vucic, gelecek günlerin kolay geçmeyeceğini söyledi.

Vucic, "Benim için Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi Kosova'yı fiilen ve hukuken tanımak değildir. Benim için ilişkilerin normalleşmesi şimdikinden daha iyi ilişkilere sahip olmaktır" dedi.

Ülkesi için en iyi olanı yapacağını vurgulayan Vucic, "Ohri'de bir kader günü olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, barışın korunması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ederek, AB'nin çözüm önerisine ilişkin plan taslağının taraflarına henüz ulaşmadığını sözlerine ekledi.