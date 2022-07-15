Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Putin'in önerisi kabul edilmezse cehenneme gideceğiz

15 Temmuz 2022 Cuma, 12:44

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın Batı'nın Ukrayna aracılığıyla Rusya'ya karşı yürüttüğü bir dünya savaşı olduğunu söyledi.

Vucic, Sırbistan merkezli Pink TV'ye röportajında, "Yaşananın bölgesel ya da yerel bir savaş olduğuna ilişkin tüm görüşlere son verilmeli. Batı dünyası, Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı savaşıyor ve bu küresel bir çatışma" dedi.

KIYAMET SENARYOSU

Cumhurbaşkanı Vucic konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bizi neyin beklediğini biliyorum. Vladimir Putin önce Severs'k, Bakhmut ve Soledar; ardından ikinci hatta Slavyansk, Kramatorsk ve Avdeevka [bölgeleri] ile işini bitirir bitirmez bir öneride bulunacak. Kabul etmezlerse cehenneme gideceğiz” dedi.

Sırbistan'ın bölgede barışı korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacağının altını çizen Sırp lider, Rus lider Putin'den ne tür bir öneri beklenmesi gerektiğini belirtmedi.