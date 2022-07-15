Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Putin'in önerisi kabul edilmezse cehenneme gideceğiz
Batı'nın Ukrayna aracılığıyla Rusya'ya karşı bir 'dünya savaşı' yürüttüğünün altını çizen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda Batı'ya bir teklifle geleceğini ima etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın Batı'nın Ukrayna aracılığıyla Rusya'ya karşı yürüttüğü bir dünya savaşı olduğunu söyledi.
Vucic, Sırbistan merkezli Pink TV'ye röportajında, "Yaşananın bölgesel ya da yerel bir savaş olduğuna ilişkin tüm görüşlere son verilmeli. Batı dünyası, Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı savaşıyor ve bu küresel bir çatışma" dedi.
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Cumhurbaşkanı Vucic konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Bizi neyin beklediğini biliyorum. Vladimir Putin önce Severs'k, Bakhmut ve Soledar; ardından ikinci hatta Slavyansk, Kramatorsk ve Avdeevka [bölgeleri] ile işini bitirir bitirmez bir öneride bulunacak. Kabul etmezlerse cehenneme gideceğiz” dedi.
Sırbistan'ın bölgede barışı korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacağının altını çizen Sırp lider, Rus lider Putin'den ne tür bir öneri beklenmesi gerektiğini belirtmedi.
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