Sırbistan’da tansiyon yükseliyor: Parlamento önünde silahlar konuştu

Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da, parlamento binası önünde silah sesleri duyuldu.

Yerel medyaya göre, olayda bir kişi yaralandı.

Yerel medya kuruluşu NOVA’nın yayımladığı ve Reuters tarafından doğrulanan görüntülerde, silahlı güvenlik görevlilerinin parlamentonun önünde kurulan büyük bir çadıra doğru ilerlediği görülüyor.

Kısa süre sonra birkaç el silah sesi duyuluyor ve ardından çadırın içinden alevler yükseliyor.

Söz konusu çadır, bu yıl içinde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic destekçileri tarafından hükümet karşıtı protestolar sırasında kurulmuş yapılar arasında yer alıyordu.

Reuters’ın aktardığına göre, silahı kimin ateşlediği ya da yangının nasıl başladığı henüz belirlenemedi.

NOVA, bir kişinin yaralandığını duyururken; N1 televizyonu, 57 yaşındaki bir erkeğin vurularak yaralandığını ve durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) paylaşılan bir videoda, elleri arkadan kelepçeli bir kişinin yerde yattığı ve polisler tarafından çevrelendiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.