Sırbistan, Hırvatistan'a protesto notası verdi: Medeniyet dışı karar karşısında şok olduk
Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Vucic'in Jasenovac'ı ziyaret etme yasağına karşı Hırvatistan'a protesto notası gönderdi.
Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'a protesto notası gönderdi.
Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eski 2. Dünya Savaşı toplama kampı olan Jasenovac'ı ziyaret etmesinin yasaklanması nedeniyle Hırvatistan'a protesto notası gönderdi.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, yaptığı açıklamada "Zagreb yönetiminin bu tür medeniyet ve Avrupa karşıtı kararı karşısında şok olduklarını" dile getirdi.
Nikola Selakoviç, "Sırp hükümeti misilleme tedbirlerine uluslararası hukuka göre karar verecek" diyerek, Pazartesi akşamı Vucic'in yanıtını Hırvat makamlarına açıklayacağını söyledi.
Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin de, Hırvatistan'ın bu hareketini sert bir şekilde kınadı ve Hırvat yetkililerin artık Sırp topraklarına girişini dikkatli bir şekilde "gerekçelendirmeleri" gerektiğini söyledi.
Hırvat makamları daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in eski 2. Dünya Savaşı toplama kampını ve Jasenovac anma merkezini özel olarak ziyaret etmesini yasaklamıştı.
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