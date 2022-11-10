Sırbistan, NATO'ya dahil olmayı reddetti: AB'ye katılım önceliktir
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırbistan'ın dış politika önceliğinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu ve stratejik önceliğinin de askeri tarafsızlık olduğunu söyledi.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vucevic, NATO Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Javier Colomina Piriz ile bir araya geldi.
Milos Vucevic, Sırbistan'ın NATO'ya katılmaya planlamadığını, Avrupa Birliği'ne katılmanın bir öncelik olduğunu söyledi.
Vucevic, "Sırbistan'ın dış politika önceliği Avrupa Birliği üyeliği, stratejik önceliği ise NATO ile işbirliği önünde engel teşkil etmeyen askeri tarafsızlıktır. Sırbistan'ın, NATO'ya üye olmak gibi bir arzusu yoktur" dedi.
Vucevic, Kosova ve Metohija'daki durumun ciddi endişelere yol açtığını da sözlerine ekledi.
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