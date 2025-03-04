Sırbistan Parlamentosu savaş alanına döndü: Sis bombası ve yumruklar havada uçuştu

Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:56

Güncelleme: 04.03.2025 - 14:58

Sırbistan Parlamentosu, bahar oturumunun ilk gününde büyük bir kargaşaya sahne oldu.

Muhalefet milletvekilleri, hükümet politikalarını protesto etmek ve öğrenci gösterilerine destek vermek amacıyla parlamentoya sis bombası attı.

Olaylar sırasında mecliste yumurtalar ve su şişeleri havada uçuştu.

Muhalefet vekilleri, “Sırbistan, ayağa kalk, rejim düşsün!” yazılı bir pankart açarak hükümete sert bir mesaj verdi. İktidar partisi üyeleri ise buna Sırp bayrakları sallayarak ve “Ustaşa” (Hırvat faşist) sloganları atarak karşılık verdi.

U Skupštini je došlo do guranja u prostoru ispred predsednice, a tu je i dim.#Skupština pic.twitter.com/JnN28K8FUC — Otvoreni Parlament (@O_Parlament) March 4, 2025

MİLLETVEKİLLERİ YARALANDI

Kavga sırasında Sırp İlerleme Partisi (SNS) üyesi Jasmina Obradovic yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Muhalefetten de bir vekilin yaralandığı bildirildi. Olayların büyümesi üzerine meclis oturumuna ara verildi.

Parlamento Başkanı Ana Brnabic, muhalefeti sert sözlerle suçlayarak, "Göz yaşartıcı gazla iktidara gelmek istiyorsunuz!" dedi. Brnabic, Obradovic’in aldığı darbeler sonrası "yaşam mücadelesi verdiğini" iddia etti.

Brnabic, muhalefet vekillerine yönelik, “Bizi durdurmak istiyorsanız öldürün! Yumurtaları buraya atacağınıza ailenize götürseydiniz!” sözleriyle sert çıkış yaptı.

Olayın ardından parlamento binasına onlarca polis girdi, gazetecilerin salona girişine izin verilmedi. Meclis binasında yoğun duman kokusu hissedildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazayla ilgili gösteri düzenleyen öğrenciler tepkilerini derslere katılmayarak da gösterirken, bu durum kısa sürede ülke genelindeki çok sayıda eğitim kurumuna yayılmıştı.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinin ardından istifa kararı aldığını bildirdi.