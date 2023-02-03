Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını duyurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını ve Batı ile ilişkileri koparmayacağını ifade etti.

AA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:11
Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını duyurdu
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova meselesinin çözümünde ABD ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı'nın kapsamlı ele alındığı Sırbistan Meclisi oturumunun sonunda açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin önünde zor bir dönemin olduğunu vurgulayan Vucic, "Sırbistan müzakerelerden vazgeçmeyecek, Batı ile ilişkilerini koparmayacak ve Rusya'ya yaptırım uygulamayacak" ifadesini kullandı.

Vucic, "Bu durumdan heyecan duymuyorum ama (Rusya'ya) yaptırım uygulamazsak ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Bu yaptırımları uygulamamanın bedelini ödüyoruz ama bu, liderliğimizin siyasi taahhüdü meselesidir" diye konuştu.

Vucic, Ukrayna'daki savaştan sonra durumun eskisi gibi olmadığını kaydederek, Batılı güçlerin Kosova'daki "sorunu" bir an önce çözmeye çalıştığını söyledi.


ABD AB Sırbistan Kosova Rusya avrupa birliği

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