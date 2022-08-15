Sırbistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:41

Sırbistan medyasında yer alan haberlere göre, başkent yakınlardaki Borca'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulundu.

Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada da Borca'da yol yapım çalışmaları sırasında bulunan top mermisinin usulüne uygun şekilde güvenli bir bölgeye taşındığı ve imha edildiği kaydedildi.