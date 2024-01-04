Sırbistan'da askerlik zorunlu oluyor

Sırbistan'da askerliğin zorunlu olması için savunma bakanlığı tarafından talepte bulunulduğu açıklandı.

AA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:09
Sırbistan'da askerlik zorunlu oluyor
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Sırbistan Savunma Bakanlığının, aktif ve yedek personelin gençleştirilmesi ve iyileştirilmesi için askerliğin zorunlu olmasını talep ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e askerliğin zorunlu tutulması ve 4 ay sürmesi için yazılı öneri sundu" ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı Milos Vucevic de yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Bugünkü girişimin ardından yapılan önerinin Meclis'te oylanması gerekecek. Askerliğin zorunlu tutulmadığı 13 yılın ardından yedek personel kadrosunun doldurulmasına ihtiyacımız var. Ülkesini korumaya hazır yeni askerler bizim için güvenlik ihtiyacıdır" dedi.

Bu arada, Sırbistan'da 2010'da yapılan Meclis oylamasında askerliğin zorunlu olmaması yönünde karar çıkmıştı.


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