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Sırbistan'da bomba alarmı: Okullar tahliye edildi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 78 ilköğretim okulu ve 37 lisede bomba ihbarları yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:51
Sırbistan'da bomba alarmı: Okullar tahliye edildi
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Sırbistan Eğitim Bakanlığı, biri ilkokulda olmak üzere bu ayın başlarında meydana gelen iki toplu silahlı saldırının ardından yaşanan güvenlik endişelerinin ortasında, onlarca okuldan bomba ihbarı aldığını açıkladı.

Eğitim Bakanlığı, bugün erken saatlerde Belgrad'daki 78 ilkokul ve 37 lisenin e-posta yoluyla patlayıcı cihazların yerleştirildiğine dair uyarılar aldığını söyledi.

Polis binaları kontrol ederken, öğrenciler okullardan tahliye edildi. Okullarda bomba bulunduğuna dair bir gelişme yaşanmadı.

Geçmişte Sırbistan'da ve bölgedeki diğer ülkelerde okul adreslerine benzer çoklu tehditler gönderilmiş ve her seferinde asılsız çıkmıştı. Ancak bu tehditler, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde 10 kişinin ölümü ve 21 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıların ardından güvenlik endişelerini daha da artırdı.

Yetkililer, okullara polis konuşlandırdı.


Sırbistan

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