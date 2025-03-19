Sırbistan'da hükümet düştü: Başbakan istifa etti!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:28

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:28

Sırbistan parlamentosu, Başbakan Milos Vucevic'in istifasını resmen kabul etti.

Bu kararla birlikte, yeni bir hükümetin kurulması ya da erken seçime gidilmesi için 30 günlük süreç resmen başladı.

Vucevic, geçtiğimiz Kasım ayında Novi Sad'daki tren istasyonu çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesi ve sonrasında düzenlenen kitlesel protestoların ardından 28 Ocak'ta istifa etmişti.

Hükümeti yolsuzluk ve kötü yönetimle suçlayan protestocular, hafta sonu Belgrad'da 100 binden fazla kişinin katılımıyla ülkenin son yıllardaki en büyük mitinglerinden birini düzenledi.

ERKEN SEÇİM Mİ, YENİ HÜKÜMET Mİ?

Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 30 gün içinde yeni bir başbakan adayı önermesi gerekiyor.

Ancak bu süre içinde yeni hükümet kurulamazsa, 45 ila 60 gün içinde erken seçim yapılması zorunlu olacak.

Meclis Başkanı Ana Brnabic, “Sırbistan parlamentosu, başbakanın istifasını kabul etti ve hükümetin görevi sona erdi. Yeni hükümet için son tarih 18 Nisan gece yarısı” açıklamasını yaptı.

Muhalefet partileri ise erken seçimi reddederek, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) olmadan bir geçici hükümet kurulmasını talep etti. Ancak Cumhurbaşkanı Vucic, bu seçeneğe karşı çıktığını defalarca dile getirdi.

VUCİC İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

2014 yılından beri Sırbistan'da iktidarı elinde bulunduran Vucic, protestoların yayılmasıyla baskı altına girmiş durumda.

IPSOS Strategic Marketing’in Aralık ayında yaptığı ankette SNS'nin %48,3 oy oranına sahip olduğu açıklanmıştı.

Ancak o tarihten bu yana hükümete yönelik halk tepkisinin arttığı gözlemleniyor.