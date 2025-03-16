Sırbistan'da bir madalya daha: Hatice Akbaş dünya ikincisi!

Milli sporcu Hatice Akbaş, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası finalinde Faslı rakibine mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Sırbistan'da bir madalya daha: Hatice Akbaş dünya ikincisi!
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AA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 21:01

Hatice Akbaş, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda gümüş madalya kazandı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 54 kilo final maçında Hatice, 1 numaralı seribaşı Faslı boksör Widad Bertal ile karşılaştı.

İlk raundu 5-0 alan Hatice, sonraki rauntları 4-1, maçı da 5-2 kaybederek dünya ikincisi oldu.

KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ

Hatice Akbaş, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonasında madalya aldı.

Milli sporcu, katıldığı son iki dünya şampiyonasında da madalya almayı başardı.

İstanbul'da 2022'de dünya şampiyonluğu elde eden 23 yaşındaki genç boksör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya kazanmıştı.


Etiketler: #hatice akbaş #Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası #Gümüş Madalya

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