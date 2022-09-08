Sırbistan'dan 'Metohiya' uyarısı: Priştine ve ortakları, işgal etmeye hazırlanıyor
Sırbistan, Kosova yönetimi ve ortaklarının, ülkenin kuzeyindeki Sırpların yaşadığı Metohiya'yı "işgal edeceğini" iddia etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aleksander Vucic, Belgrad'ın "Kosova'dan daha kötü haberler" aldığını söyledi.
Vucic, Priştine yönetiminin, Kosova'nın kuzeyindeki Metohiya'yı "sessizce işgal etmek için bir plan hazırladıklarını" öne sürdü.
Vucic, "Priştine, QUİNT ülkelerinden (ABD, İngiltere , Almanya, Fransa ve İtalya) gelen destek kuvvetlerinin yardımıyla, Metohiya'yı sessizce işgal etmeye çalışıyorlar. Oraya sözde içişleri bakanı atamak istiyorlar" dedi.
AB VE KOSOVA'YI UYARDI
Vucic, Kosova ve Sırbistan'da arasında bulunan Gazivode gölüne dikkat çekerek, "Gölün tamamen kontrol altına alınması, Brüksel anlaşmalarının yeni bir ihlali anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
Vucic, daha önce varılan anlaşmalara değinerek, "Metohiya İçişleri Bakanlığı'nın izni olmadan Kosova'nın kuzeyindeki Metohiya Özerk Bölgesi'ne giremeyeceğini ve bölgedeki güvenliği Sırpların sağladığını" söyledi.
Vucic, "Avrupa Birliği, bölgedeki Sırp halkını memnun etmek istiyorsa içişlerine karışmamalıdır. Brüksel ve Priştine'yi uyarıyorum, Sırp halkı artık şiddete veya uluslararası hukuk ihlallerine müsamaha göstermeyecek" dedi.
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