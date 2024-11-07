Sırbistan'tan AB'ye 'genişleme' çağrısı: Stratejik kararlar almalı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme söz konusu olduğunda stratejik kararlar alması gerektiğini söyledi.

Sırbistan'tan AB'ye 'genişleme' çağrısı: Stratejik kararlar almalı
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AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:41

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumunda konuştu.

AB'nin Sırbistan ve Batı Balkanlara yönelik stratejisini değiştirmesi gerektiğini söyleyen Vucic, "Genişleme söz konusu olduğunda da stratejik kararlar alınmalı" dedi.

Vucic, Romanya ve Bulgaristan'ın AB üyesi olmasını "siyasi karar" şeklinde değerlendirerek, "Bu ülkelerin üye olması AB'nin stratejik kararlar aldığı zamanlardaydı. Yani en azından biz öyle düşünüyoruz" diye konuştu.

Sırbistan'ın Batı Balkanlar'da en gelişmiş ekonomiye sahip olduğuna işaret eden Vucic, "Ancak Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulamadığı ya da başka bir nedenden ötürü 'lazım değil' deniyor. Şunu da bilmeniz gerekir ki sadece Sırbistan'ın sorunları yok ve bu sorunları da kendisi yapmadı" ifadelerini kullandı.

Vucic, ülkesinin AB üyelik sürecine odaklanmaya devam edeceğini ancak AB'nin de stratejik görüşmelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.


Etiketler: #Sırbistan #avrupa birliği

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