Vucic'ten 'referandum' çıkışı: Sırbistan, BRICS'e mi katılıyor?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:40

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:40

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, BRICS'in Sırbistan'daki popülaritesinin %42'ye ulaştığını, önümüzdeki iki yıl içinde ülkede kilit konulardan biri haline geleceğini ve bir referandum gerektirebileceğini söyledi.

Vucic, “Birkaç gün önce Sırbistan'daki insanların ne düşündüklerine baktım. Bugün onlara BRICS'ten bahsederseniz, birçoğu bunun ne anlama geldiğini bile tam olarak anlamayacaktır. Bunun bize daha az şantaj yapan başka ülkeler olduğunu duydular ama gerçek bir mekanizma olmadığını ve AB ile aynı prensipte çalışmadığını bilmiyorlar” dedi.

“BRICS'in Sırbistan'daki popülaritesinin şu anda yaklaşık %42 olduğunu” belirten Vucic, şunları kaydetti:

“İnanıyorum ki pek çok kişi bu konunun tartışılmasından hoşlanmayacak ama bu ülkede bir 2 yıl içinde çok ciddi bir konu olacak. BRICS, mekanizmalarını içerikle doldurmayı başarırsa ve hatta kripto para birimleri aracılığıyla ortak veya tek bir ödeme aracı oluşturmada belirli bir başarı elde ederse, çünkü tek bir para birimi oluşturmak imkansız olacaktır, o zaman yine de AB'den çok daha düşük düzeyde bir birlik olacaktır. Birileri size siyasi anlamda tam da ihtiyacımız olan şeyin bu olduğunu söyleyecektir, ancak bu o kadar basit değil, son derece karmaşık. İnsanların iki buçuk yıl sonra yeni bir başkan için oy kullanacakları bir seçimde, bu konunun ana başlıklardan biri haline gelmesi ihtimalini göz ardı etmiyorum. Kim bilir, belki de bir referandum konusu bile olabilir.”

Vucic, daha önce yaptığı açıklamada Sırbistan'ın, Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde Başbakan Yardımcısı düzeyinde temsil edileceğini söyledi.

Vucic, Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin, Savunma Bakanı Bratislv Gasic, Ekonomi Bakanı Adriana Mesarovic ve uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu Bakan Nenad Popovic'in de etkinliğe katılacağını kaydetti.