İspanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında kendi sahasında Sırbistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 10:55
İspanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maç heyecanı yaşanıyor.

İspanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Dragan Stojkovic'in ekibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

İspanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSPANYA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Nuevo Arcangel Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İspanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSPANYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Daniel Stefański'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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