Sirenler çaldı, sığınaklar açıldı: İsrail’in merkezine füze saldırısı

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, İran’dan ateşlenen balistik füzelerden biri Petah Tikva’ya düştü. Füzenin parçacıklı savaş başlığı taşıdığı belirtildi.

Bazı noktalara füze parçalarının da isabet ettiği, bu nedenle maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Sağlık ekipleri, saldırının ardından yaptıkları ilk açıklamada yaralanma vakasına rastlanmadığını duyurdu. Hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Israel Defense Forces (IDF) İç Cephe Komutanlığı ise sirenlerin çaldığı bölgelerde yaşayan sivillerin sığınaklardan çıkabileceğini açıkladı.

Ancak yetkililer, güvenlik gerekçesiyle vatandaşların sığınaklara yakın bölgelerde kalmayı sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Bölgede gerilim devam ederken, yeni saldırı ihtimaline karşı alarm durumunun sürdüğü bildirildi.