Sırp Başbakandan Kosova mesajı: Gerilimin tırmanmasından endişeliyim

19 Aralık 2022 Pazartesi, 15:00

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova'nın kuzeyinde Kosovalı Sırpların kurduğu barikatlarla yükselen gerilimi ve son günlerde yaşanan gelişmeleri Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) değerlendirdi.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırpların Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerine barikat kurmasının üzerinden 10 gün geçerken Brnabic, "Kosovalı Sırplar sadece kendi haklarını arıyor. Pantic'in nerede olduğunu, ilaçlarını alabilmesini talep ediyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Kosova'nın Brüksel Antlaşması'na aykırı davrandığını savunan ve dün Sırbistan'ın Kosova sınırında yaşanan gösteri nedeniyle NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) tarafından dikenli tel çekildiğini anımsatan Brnabic, şöyle dedi:

"Güvenlik güçleri mevcudiyetini artırıyor. Silahlı Kosova Polisinin bölgedeki varlığı da devam ediyor. Gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediyorum. Barış ve istikrarın korunması için elimizden geleni yapacağız, ancak Kosovalı Sırplar için bir istikrar göremiyorum."

KOSOVA TARAFINDAN YANIT

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ise Sırbistan tarafından gerçekleştirilen gösteriye tepki göstererek Kosova polisinin, suçlu yapılarla başa çıkmak için yeterli kapasiteye sahip olduğu konusunda Kosova vatandaşlarına güvence verdi.

Xhelal Sveçla, sosyal medya paylaşımında gösteriyi "Kosova Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen Sırp-Rus hibrit savaşının üst düzey bir bölümü" olarak nitelendirirken, Belgrad ve Moskova'nın, kullandığı devlet dışı aktörlere Jarinje sınır geçidini aşmalarını öğrettiklerini savundu.

Sveçla, sınır kapısını geçmeyi amaçlayan göstericilerin Rus örgütü "Wagner" ile bağlantılı Damnjan Knezhevic tarafından temsil edildiğini iddia ederken şu ifadeleri kullandı:

"Sokaklarda, barikatlarda maskeli ve silahlı kişiler, Sırbistan'ın Niş kentinde bulunan Rusya'nın casusluk merkezinin desteğiyle, dikkatleri Ukrayna'daki saldırganlıktan uzaklaştırmak için saldırgan provokasyonlarla egemenliğimizi baltalamaya çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza, Kosova polisinin suç yapılarıyla başa çıkmak için gerekli tüm kapasitelere sahip olduğu ve bunun için en verimli yol ve uygun zaman için gerekli tüm değerlendirmeleri yaptığımız konusunda güvence vermek istiyorum."

KFOR'DAN TATBİKAT

Öte yandan, KFOR da ülkenin kuzeyindeki Novo Selo üssünün yakınında askeri bir tatbikat gerçekleştireceğini açıkladı.

KFOR birimlerini hareket özgürlüğünü garanti edecek şekilde eğitmeyi amaçlayan tatbikatın, ağır araçlar ve helikopterler ile askeri birliklerin kullanıldığı bir dizi taktiksel simülasyon ve lojistik faaliyeti kapsayacağı açıklandı.