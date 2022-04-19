Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız

19 Nisan 2022 Salı, 17:15

Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygulamak için sıraya girerken, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'ten ters yönde bir adım geldi.

Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nden Rusya'ya yaptırım uygulamasının istendiğine dikkati çekerek, "Küçücük Sırp Cumhuriyeti Entitesi kime, ne yaptırımı uygulayacak. Bosna Hersek absürt olayların olduğu bir ülke" ifadesinde bulundu.



'YAPTIRIM UYGULAMAYACAĞIZ'

Milorad Dodik, Putin'in büyük bir milletin ve devletin, yüce lideri olduğunun altını çizerek, "Putin, tanıdığım en pratik en iyi niyetli kişilerden biri. Putin gelmeden önce Rusya halkı fakirdi, bugün ise bambaşka durumdalar. Batılılar ne derse desin biz Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız. Ruslar savaşa zorlandı. Yugoslavya sonrası bize de çözümler dayattıkları gibi Ukrayna'da da çözüm dayatılmaya çalışıldı" dedi.

'BATI BÜYÜKLÜK TASLIYOR'

Dodik, Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nin Batı'da müttefik bulmayacaklarını belirterek, "ABD'nin Batı Balkanlar özel temsilcisi Gabriel Escobar ile konuştum. Escobar bana anayasaya aykırı bile olsa onların politikalarını kabul etmem gerektiğini söyledi. Bu politikaları kabul etmeyince problem oluştu. Almanya ve İngiltere'nin de davranış biçimi böyle, büyüklük taslıyorlar, soğukkanlılığımızı korumalı, bu fırtınadan korunmalıyız" dedi.