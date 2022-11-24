Sırp lider Dodik'ten NATO çıkışı: Herhangi bir karar alınmayacak

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek'in NATO'ya katılmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 15:37
Sırp lider Dodik'ten NATO çıkışı: Herhangi bir karar alınmayacak
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile bir araya geldi.

Milorad Dodik, Bosna Hersek'in NATO'ya katılmasına ve Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Dodik, "Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek'in Avrupa yoluna destek vermeye hazırdır, NATO yolunda herhangi bir anlaşma yapmaya hazır değildir. NATO ile işbirliği yapıyoruz, bu tartışmasız, ancak Bosna Hersek'in NATO'ya entegrasyonu konusunda herhangi bir karar alınmayacak" dedi.

Kosova'ya değinen Dodik, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bosna Hersek'te, Kosova'yı desteklemek isteyenleri görüyoruz ve eğer Sırp Cumhuriyeti bir dakika duyarsız kalsa Saraybosna Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanırdı. Burada ilkeler nerede, neden bahsediyoruz, o zaman Sırbistan neden Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklesin?"


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