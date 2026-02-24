Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.02.2026 11:11:00
Sırp lider Vucic’e suikast girişimi iddiası: İki şüpheli gözaltında

Sırbistan’da güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve ailesine yönelik saldırı planladıkları iddiasıyla iki kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, şüphelilerin silah temin ederek anayasal düzeni hedef alan bir saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Sırbistan’da güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik planlandığı öne sürülen bir saldırıyla bağlantılı iki kişiyi gözaltına aldı.

 İçişleri Bakanlığı, şüphelilerin anayasal düzeni şiddet yoluyla değiştirmeyi ve ülkenin üst düzey devlet yetkililerini hedef almayı planladıklarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1975 ve 1983 doğumlu iki şüphelinin, Cumhurbaşkanı Vucic ile ailesine yönelik saldırı hazırlığı kapsamında silah temin ettikleri şüphesiyle yakalandığı belirtildi. 

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca İçişleri Bakanlığı personeline yönelik saldırı planı yaptığı iddiasına da yer verildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili dosyanın, Kraljevo Yüksek Savcılığı’na sevk edileceği bildirildi.

